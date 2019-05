Jari Verschaeren geeft toe: “Ja, ik raakte de bal met mijn hand”

Yari Verschaeren scoorde vorige week de winning goal tegen Standard. Om die treffer was heel veel te doen, want de tiener van Anderlecht raakte de bal vooraf met de hand. Omdat de tv-beelden echter heel moeilijk te interpreteren waren werd het doelpunt goedgekeurd en Verschaeren hield zich achteraf van de domme: “Ik weet niet of het handspel was. Ik heb alleszins niets gevoeld”, zei hij eerst.