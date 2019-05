Karim Belhocine: “Geen opluchting dat Mbokani er niet bij is”

Als Anderlecht nog vierde wil worden dan moeten de Brusselaars minstens nog 7 op 9 halen en hopen dat Standard helemaal in elkaar stort. Na de eerste PO1-zege vorige week gelooft RSCA er wel weer (een beetje) in. “We willen vechten tot de laatste match”, aldus Karim Belhocine.

Vorige week tegen Standard knokte Anderlecht zich met 10 man richting een 2-1 zege. Het geeft RSCA moed voor de verplaatsing naar Antwerp, want Bornauw is zelfs niet geschorst na zijn rode kaart. “Het heeft deugd gedaan”, bevestigt Belhocine. “Ik zag blije gezichten op training. Ik zag plezier, ook al was de sfeer voordien - ondanks de negatieve resultaten - ook best goed. Maar de overwinning tegen Standard was maar één match. We moeten nu verder blijven evolueren op diezelfde basis.”

Dat kan door zondag Antwerp te kloppen op de Bosuil. Dieumerci Mbokani is alvast geschorst. “Dieu is heel belangrijk voor Antwerp, maar dat hij er niet bij is: dat is - met alle respect - ons probleem niet. Het neemt onze goesting niet weg om ginder iets neer te zetten. Het is geen opluchting dat Mbokani er niet bij is. Het was wel een opluchting dat wij vorige week zelf iets lieten zien.”

Mits een hele boel meeval is de vierde plaats voor Anderlecht zelfs nog mogelijk voor Anderlecht. “We weten dat het moeilijk wordt en dat we afhankelijk zijn van de ploegen voor ons, maar we blijven ervoor vechten. Liefst tot de laatste speeldag. We moeten in de eerste plaats zelf al onze wedstrijden winnen.”

Anderlecht speelt nog tegen Antwerp (uit), tegen Genk (thuis) en tegen AA Gent (uit). Belhocine kan zondag geen beroep doen op Dimata, Bakkali en Obradovic.Voor die laatste zit zijn seizoen erop wegens een blessure. Kara is onzeker, maar wordt wellicht opgelapt.