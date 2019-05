Ivan Leko voor kraker tegen Genk: “Philippe Clement zou een goeie trainer van Club Brugge zijn”

Twee dagen voor de match van het jaar tegen Genk stond een ontspannen Ivan Leko vandaag de pers te woord. De kloof met de leider uit Limburg bedraagt zes punten maar de Kroaat hoopt nog steeds dat Club op 19 mei kampioen kan worden. Geïnspireerd door de Champions League-comebacks van Liverpool en Tottenham.

“Dit is het beste wat voetbal te bieden heeft”, zegt Ivan Leko over de Engelse zeges. “Hierom hou ik van het spelletje. De verhalen, de mirakels. Ik was echt euforisch na die twee wedstrijden. In voetbal is alles mogelijk. Daarom hopen wij op 19 mei nog altijd op een mirakel.”

19 mei is de verjaardag van de dochters van Leko en de slotspeeldag van de competitie. Maar om het volgende week zondag nog spannend te houden moet er deze zondag gewonnen worden.

“Ik wil opnieuw ons beste voetbal zien”, zegt Leko. “We hebben zes keer tegen het Genk van Philippe Clement gespeeld, het waren altijd matchen met veel intensiteit, kwaliteit, open voetbal en veel kansen. Genk heeft een mooie filosofie van voetbal. Ik zie Genk graag spelen. Niet alleen ik, alle liefhebbers van modern en snel voetbal. Maar wij kunnen ook goed voetbal brengen. Dat hebben we al meerdere keren getoond dit jaar. Zondag verwacht ik het opnieuw, tussen 18 en 20 uur, tegen de verdiende leider van de competitie”

De geruchtenmolen citeert Philippe Clement als nieuwe trainer van Club. We vroegen Leko of Clement een goeie trainer zou zijn van Club en hij van Genk.

“Philippe Clement is een heel goeie trainer. We zijn vrienden, hebben vier jaar samengespeeld. Het is mooi als een vriend een toptrainer kan zijn. Ik ben heel blij wat hij heeft getoond in Waasland-Beveren en Genk. Met zijn ervaring bij Club zou hij een toptrainer voor Club Brugge zijn.”

Foto: Photo News

En omgekeerd?

“Daar moeten anderen over spreken”, aldus Leko. “Ik ben gewoon superblij dat ik iets doe dat niet mijn werk is maar mijn passie. Ik kan één ding zeggen en dat is dat ik zeker een betere trainer ben dan twee jaar geleden. En ook dan één jaar geleden. Ik hoop elk jaar progressie te maken. Tot welk niveau ik geraak zullen we binnen tien jaar wel zien.”

Ivan Leko gaf nog mee dat Krépin Diatta nog steeds individueel aan het trainen is. “Er zijn nog twee dagen voor zondag. We hopen dat hij kan spelen, maar op dit moment is het te vroeg om te zeggen of hij honderd procent is. Alle andere spelers zijn fit, Thibault Vlietinck en Matej Mitrovic komen dit seizoen niet meer in actie.”