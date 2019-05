Basisschool in Drongen ontruimd na bommelding: minderjarige jongen met beperking verhoord

In Drongen is vrijdagnamiddag basisschool ‘De Mijlpaal’ ontruimd na een bommelding Foto: Google Maps

/ Drongen / Gent - In de Gentse deelgemeente Drongen is vrijdagnamiddag basisschool ‘De Mijlpaal’ ontruimd na een bommelding. De politie kwam ter plaatse met een explosievenhond, intussen is een minderjarige verdachte meegenomen voor verhoor. Het gaat om een jongen met een mentale beperking.

Het incident vond vrijdag plaats in basisschool De Mijlpaal aan de Groenewandeling in Drongen. De politie kwam snel ter plaatse na een bommelding en alle leerlingen werden veilig geëvacueerd naar de nabijgelegen school de Klaverdries. “De politie is bezig met een sweeping en daarbij wordt een explosievenhond ingezet”, bevestigde An Schoonjans, woordvoerder van het parket Oost-Vlaanderen. “Alle kinderen zijn in veiligheid gebracht en zitten op een locatie in de omgeving. Politie en parket doen er alles aan te achterhalen wie achter de bommelding zit.”

Minderjarige opgepakt

Al snel kwam de politie een verdachte op het spoor, die werd aangehouden. “Er is een minderjarige verdachte geïdentificeerd. De politie neemt hem nu mee voor verhoor”, zegt Schoonjans. Het gaat om een jongen met een mentale beperking, hij zat niet op de school. Zijn motieven achter de bommelding zijn nog niet bekend. Intussen is de school vrijgegeven en konden de leerlingen naar huis. Niemand raakte gewond.

Afgelopen woensdag werden ook al scholen in Aarschot, Diest en Westerlo ontruimd nadat er een melding was binnengelopen dat er een bom zou liggen. Zo’n 20.000 leerlingen werden toen geëvacueerd. Na grondig onderzoek met zogenaamde sweepings werden de scholen omstreeks de middag vrijgegeven. Een verband tussen de verschillende incidenten lijkt er niet te zijn.

