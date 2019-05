Birgitte (24) sterft twee maanden na vakantie in Filipijnen door beet van zwerfhond

Een 24-jarige Noorse toeriste is om het leven gekomen na een vakantie in de Filipijnen. Birgitte Kallestad had zich ontfermd over een zwerfhond. Maar toen ze terug in Noorwegen was, bleek ze daardoor hondsdolheid te hebben opgelopen.

Tijdens hun vakantie in de Filipijnen waren de Noorse Birgitte Kallestad (24) en haar vrienden op bromfietsen aan het rondrijden toen ze een zwerfhond tegenkwamen. Birgitte was gecharmeerd door het dier en ontfermde zich erover, maar het beet haar toen de rest van de groep al terug naar het hotel was.

Vorige week, twee maanden na de beet, begon ze zich in het Noorse ziekenhuis waar ze werkte plots slecht te voelen. Acht dagen werd ze er behandeld, maar het haalde niets uit: maandag overleed de Noorse aan hondsdolheid. Opgelopen door de beet van de zwerfhond, zo bleek.

“Onze lieve Birgitte hield van dieren”, staat te lezen in een mededeling die haar familie verspreidde. “Onze angst is dat andere mensen met een even groot hart als zij dit ook zullen meemaken.”

Rabiës

Birgitte is de eerste Noorse in meer dan 200 jaar die in Noorwegen overlijdt aan hondsdolheid. De ziekte kan met een eenvoudige injectie behandeld worden, maar kan dodelijk zijn als de behandeling te lang uitblijft. Daarom is contact opgenomen met 77 mensen die sinds de beet contact hebben gehad met haar. 31 van hen zijn al gevaccineerd.

Hondsdolheid, of rabiës, is een groot gezondheidsprobleem in de Filipijnen, dat de overheid nog niet onder controle heeft kunnen krijgen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid kondigt bij BBC wel een plan aan om het land rabiësvrij te maken tegen 2030.

bekijk ook

Gezegende Huibekes behoeden ons voor razernij en hondsdolheid

Man zet auto te koop om operatie van doodzieke hond te kunnen betalen: “Hij betekent zo veel voor mij”