900 kindsoldaten die tegen Boko Haram streden gedemobiliseerd in Nigeria

Zo’n 900 kinderen die sinds 2013 met de Nigeriaanse burgermilities tegen Boko Haram streden, zijn vrijdag gedemobiliseerd. Dat meldt Unicef, het kinderfonds van de VN.

“In totaal zijn 894 kinderen, onder wie 106 meisjes, vrijgelaten uit de rangen van de burgermilitie CJTF (Civilian Joint Task Force) in Maiduguri, in het noordoosten van het land”, meldt Unicef-Nigeria in een persbericht . “Ze hebben met gewapende groepen meegevochten en waren getuige van moordpartijen en gewelddaden”, aldus Mohamed Fall, de vertegenwoordiger van Unicef in Nigeria.

Volgens een rapport van de Internationale Organisatie van de Arbeid uit 2017 telde Nigeria meer dan 15 miljoen kinderen tussen 5 en 14 jaar die gedwongen werden om te werken, “en sommigen werden verplicht om bij het leger te gaan en mee te vechten in gewapende conflicten.”

“We blijven ervoor ijveren dat geen enkel kind nog in het Nigeriaanse leger aanwezig blijft”, aldus Mohamed Fall, die hun aantal in het leger vandaag nog op enkele duizenden schat.

De ondersteunende milities werden in het leven geroepen om de bevolking te beschermen tegen de jihadisten in het noordoosten van het land. Ze worden door de Nigeriaanse overheid onderhouden en betaald. Ze ondersteunen het Nigeriaanse leger en bewaken checkpoints en vluchtelingenkampen.

“Sinds september 2017 zijn 1.727 kinderen bevrijd uit de milities en er zijn geen nieuwe rekruteringen meer geweest”, stelt Unicef in zijn persmededeling. In het conflict met Boko Haram zijn meer dan 27.000 doden gevallen sinds 2009 en 1,7 miljoen mensen zijn hun woning ontvlucht.