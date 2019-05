Politie streng voor waaghalzen die tijdens paasweekend stunts uithaalden op Antwerpse Ring

Tegen de groep motorrijders die tijdens het paasweekend op de Antwerpse Ring stunts uithaalden, zijn uiteindelijk 44 processen-verbaal opgesteld. Zeven rijbewijzen zijn ingetrokken en één motor is in beslag genomen. Van de rit zijn nu beelden opgedoken op YouTube, gemaakt door de stuntrijders zelfs.

Meer dan 500 motards haalden zaterdag 20 april roekeloze stunts uit op de Antwerpse Ring. Ze hadden toestemming gekregen voor een evenement, maar de deelnemers gaven nadien toe dat ‘Ride of the Century’ volledig ontspoord was en dat motorrijders zigzag tussen het andere verkeer reden en allerlei gevaarlijke stunt uithaalden zoals wheelies (zo lang mogelijk enkel op het achterwiel rijden).

Op beelden die nu op You Tube staan en gemaakt zijn door de stuntrijders zelf, is nog eens duidelijk te zien welke risico’s ze namen.

De Antwerpse lokale politie en de federale wegpolitie, die op de hoogte waren, hebben kunnen verhinderen dat er ongevallen gebeurden. Maar de Antwerpse politie heeft wel 44 stuntrijders op de bon geslingerd, bevestigt Wouter Bruyns. “Zeven rijbewijzen werden ingebrokken, elf buitenlanders moesten onmiddellijk hun boete betalen en één motorfiets is inbeslaggenomen. De bestuurder was maar zeventien jaar, had geen geldig rijbewijs en het voertuig was ook niet verzekerd. In Wachtebeke werd nog een motor uit het gezelschap geïmmobiliseerd omdat de buitenlandse chauffeur geen rijbewijs had.”

