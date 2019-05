GAIA blundert: beelden over dierenverwaarlozing komen niet uit geviseerde kwekerij van Poule & Poulette

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft een pijnlijke vergissing begaan en geeft dat ook toe. De beelden die ze deze week hebben verspreid om het dierenleed aan te tonen in de kippenkwekerij die aan Poule & Poulette levert, zijn gemaakt in een andere kwekerij. “Wij hebben intussen excuses aangeboden”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch.

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft filmbeelden verspreid van dieronterende omstandigheden in een Oost-Vlaams vleeskippenbedrijf. Dat bedrijf levert volgens GAIA ook aan Poule & Poulette, een restaurantketen die beweert streng te waken over dierenwelzijn.

“De leverancier van Poule & Poulette is gewoonweg een industriële kippenkweker die slechts aan de minimale regelgeving moet voldoen”, zei GAIA in een persbericht.

Op de beelden van GAIA was te zien hoe de kippen amper nog kunnen bewegen of ademhalen. Karkassen liggen nog tussen de levende dieren, vaak met grote pikwonden. “Wanneer we de beelden vergelijken met de idyllische foto’s van gelukkige kippen die Poule & Poulette op zijn website plaatst, kunnen we maar één ding besluiten: de consument wordt hier dik belogen en bedrogen”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Imagoschade

Maar vandaag klinkt een ander verhaal. De zaakvoerder van Poule & Poulette heeft donderdagavond samengezeten met GAIA om samen de undercoverbeelden te bekijken die de dierenrechtenorganisatie had verspreid. “Na analyse geeft GAIA toe dat er een pijnlijke fout is gebeurd en dat de beelden bij een ander bedrijf zijn gemaakt”, zegt Michel Vandenbosch.

“Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Maar als we fout zijn, moeten we dat kunnen toegeven.”

Het is voor het eerst sinds de oprichting in 1992 dat GAIA zo een zware blunder begaat.

“Het goede nieuws is dat het bedrijf met GAIA wil blijven samenwerken en erkent dat wij een belangrijke rol spelen op het vlak van dierenwelzijn.”

CEO Frederik Goossens van Poule & Poulette kan niet ontkennen dat hij zwaar ontgoocheld is. Toch dient hij geen klacht in tegen de dierenrechtenorganisatie. Goossens zegt dat hij de economische schade voor het bedrijf nog niet kan inschatten. “Maar ons imago heeft alleszins een flinke deuk gekregen. Poule & Poulette blijft zich inzetten om op een verantwoorde en duurzame manier kippen aan te kopen.”

De CEO van de restaurantketen is niet alleen ontgoocheld in GAIA, dat slechte research heeft gedaan, maar ook in minister van Economie Kris Peeters (CD&V). Die haalde het bedrijf donderdag op de radio zwaar door de mangel. “Ik heb zijn kabinet vandaag gebeld, maar heb nog geen antwoord gekregen.”