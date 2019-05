En plots kom je dit tegen in de vitrine van een Belgische brillenwinkel

Brussel - Een vreemde vitrine in Brussel. Aan de drukke Grasmarkt schuiven drie penissen heen en weer. Passanten blijven stomverbaasd staan en nemen een foto of maken een filmpje. Wat bezielt deze opticien?

Een wiel waaraan een staaf is bevestigd, waarop dan een valse penis is vastgemaakt. Een mechanisch systeempje doet het wiel draaien, waardoor de staaf-met-penis heen en weer schuift. Drie zulke ‘machinetjes’ staan in een vitrine van een winkel aan de Brusselse Grasmarkt. Dat is een van de drukste winkelstraten van de hoofdstad: ze verbindt de Anspachlaan met het Centraal Station.

Toeristen en passanten blijven verbaasd kijken. Sommigen denken dat het kunstwerken zijn, anderen geloven dan weer dat de machinetjes een knipoog zijn naar het beroemde Brusselse Manneken Pis. Maar altijd worden er foto’s en filmpjes gemaakt van de drie “schuivers”.

Wie de winkel binnengaat, leest eerst een waarschuwing: “De mobiele installaties mag je niet aanraken.” Dan pas zie je wat ze hier écht verkopen: dit is gewoon een brillenwinkel. Wat hebben die penissen in godsnaam te maken met brillen?

“Je moet ook de tekst op de vitrine lezen”, zegt winkelverantwoordelijke Bertrand. “Er staat bij: Stop getting f*cked by the optical industry. Of: Laat je niet meer naaien door de klassieke brillenindustrie.”

We staan in een filiaal van de Nederlandse goedkope brillenwinkelketen Polette.com. Hier koop je al voor 15 euro monturen met glazen die in China vervaardigd zijn. De keten startte in Nederland maar heeft ondertussen ook al winkels in Parijs en Rijsel. Begin vorig jaar ging de Brusselse vestiging, voorlopig de enige Belgische, open. En niet alleen in Brussel staan de eigenaardige voorwerpen in de vitrine, ook in Rijsel en Amsterdam schuiven de penissen heen en weer.

Uit de etalage gehaald

De Brusselse schepen van Handel Fabian Maingain (DéFi) bekijkt hoe aanstootgevend de machinetjes zijn. “De winkel ligt in de Unesco-zone. Als je speciale dingen doet, moet je daarvoor eerst toestemming vragen. Mijn diensten gaan na of dat is gebeurd.”

Unesco zou niet de eerste zijn die dat soort voorwerpen laat weghalen. Twee jaar geleden haalde de Antwerpse politie bijvoorbeeld opblaasbare sekspoppen uit de etalage van modezaak Fish & Chips. De poppen waren in strijd met de goede zeden. Maar Bertrand van Polette zegt dat hij nog voorlopig nog geen vreemde commentaren kreeg van klanten. “Mensen zien er de humor wel van in.”