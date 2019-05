Wat kan er nog worden van 13-jarige overvaller? “Tegen dat hij 18 is, heeft hij in vier instellingen of meer gezeten”

Mechelen -

De 13-jarige jongen die in Mechelen na een overval werd vrijgelaten en de dag erna weer toesloeg, kon eerst niet naar een instelling door een “technische fout”. Dat zegt het Agentschap Jongerenwelzijn, maar de rechtbank in Mechelen betwist dat. Nu wordt de tiener toch geplaatst. Al is het maar de vraag of hij daar ook beter van wordt. “Tegen hun 18de hebben zulke boefjes al in vier instellingen of meer gezeten.”