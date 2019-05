Heeft u play-off 2 al goed gevolgd? Test uw kennis!

Het grootste deel van de play-offs is al achter ons. De spelers duiken de laatste rechte lijn in richting einde seizoen. Maar wat weet u nog over play-off 2? Een plek in de finale om het laatste Europees ticket zit er niet in, maar wel het vergaren van kennis om te kunnen stoefen op café tegen uw vrienden of in een quiz uit te blinken.

Een opwarmertje: welke clubs staan in de A-reeks van Play-off 2?

Welke club kreeg tot nu toe de meeste toeschouwers over de vloer?

Wim Smet deelde in Eupen-Oostende enkele strafschoppen uit. Tevens een nieuw record. Hoeveel gaf hij er?

Welke speler was tot nu toe bij het meest aantal doelpunten betrokken? 11 in totaal.

Welke trainer is er rotvast van overtuigd dat hij in "Play-offs 2" voetbalt?

Wie is de jongste speler die in deze Play-off 2 zijn opwachting maakte?

Hoeveel buitenlandse spelers (van de 320) zijn er actief in Play-off 2?

Welke club heeft het meeste eigen doelpunten op zijn teller staan?

Welke speler kon enkel nog maar op verplaatsing scoren?

Wie is tot nu toe de topschutter in Play-off 2?