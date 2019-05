Deze prangende vragen stelt Hoge Raad voor Justitie aan Antwerps gerecht na moord op Julie Van Espen

Merksem -

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft in een brief aan het Antwerpse gerecht enkele prangende vragen gesteld over de manier waarop er is omgegaan met het dossier van Steve Bakelmans (39), de moordenaar van Julie Van Espen (23). “Werden de dossiers die bleven liggen wel gescreend? Hoe worden rechters ingezet in Antwerpen? Is de strijd tegen seksuele agressie er wel een prioriteit?”