Honderdduizenden gezinnen kunnen besparen op energiefactuur: tot 1.200 euro mogelijk

Vele honderdduizenden gezinnen en kmo’s in ons land blijven met slapende energiecontracten zitten en betalen op die manier te veel voor elektriciteit en aardgas. Het besparingspotentieel is enorm, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van de CREG: tot meer dan 1.200 euro op jaarbasis voor een gezin.

Slapende contracten zijn contracten die niet meer in het huidige aanbod van de energieleveranciers zitten. Prijsvergelijkingen daarvan zijn wel nog mogelijk via de CREG Scan, de tool die door de federale energiewaakhond is ontwikkeld om contracten te vergelijken.

Uit nieuwe cijfers van de CREG – waarover ook La Libre bericht – blijkt dat in Vlaanderen het goedkoopste aanbod voor elektriciteit op de markt in april 245 euro kost voor een gemiddeld jaarverbruik, terwijl het duurste bestaande product 561 euro kost. Een besparingspotentieel dus van 316 euro. Opgelet: het gaat om bedragen op jaarbasis voor de energiecomponent van de factuur, dus zonder netkosten, taksen en heffingen.

Voor aardgas bedraagt het goedkoopste aanbod op de markt 423 euro, en het duurste bestaande product maar liefst 1.129 euro. Een besparingspotentieel dus van 706 euro.

Als ook de btw wordt meegerekend, kunnen consumenten dus voor stroom en aardgas samen maximaal 1.237 euro besparen als ze van het duurste product overschakelen naar het goedkoopste op de markt.