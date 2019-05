Hier vinden ze er geen, maar in Polen moeten ze studenten Nederlands weigeren

Terwijl de Vlaamse universiteiten problemen hebben om studenten te vinden voor de opleiding Nederlands, moeten ze er in Oost-Europese landen als Polen en Servië elk jaar tientallen weigeren. Werkzekerheid speelt daarbij de grootste rol, al is ook het vooruitstrevende imago van ons land een bepalende factor, zo luidt het bij Comenius, de vereniging rond neerlandistiek in Centraal-Europa.

De Poolse universiteiten tellen samen 625 studenten Nederlands, dat zijn er meer dan in ons land en bijna evenveel als in Nederland. In Hongarije zijn dat er 350, in Tsjechië een 170-tal. Aan de universiteit ...