Fout in Tax-on-web kan je geld kosten

Wie dit weekend al zijn belastingaangifte in orde wil brengen, let beter op. Eén van de ‘wizards’ die u in Tax-on-web helpen met het invullen van uw aangifte, bevat nog verouderde informatie. Dat kan u geld kosten.

Al ruim 100.000 Belgen hebben in de eerste week dat Tax-on-web beschikbaar is hun aangifte ingediend. Alleen blijkt nu dat het systeem nog niet volledig aangepast is aan de aangifte van dit jaar. Een woordvoerder van de FOD Financiën bevestigt de fout, en meldt dat de rekenhulp in de loop van volgende week wordt aangepast.

Reiskosten

Het probleem situeert zich in vak IV van de aangifte, waar de gegevens over lonen en uitkeringen zijn opgenomen. Wie van de werkgever een reiskostenvergoeding ontvangt, moet dat aangeven in bij code 1254. Normaliter is dat bedrag al vanzelf ingevuld.

Wie geen beroepskosten bewijst, kan voor een deel van dat bedrag een vrijstelling krijgen. Het maximumbedrag van deze vrijstelling bedraagt dit jaar 400 euro, die u mag aangeven bij code 1255. Maar wie de ingebouwde tool gebruikt, krijgt als resultaat maximaal 390 euro te zien. Dat is het echter het vrijgestelde bedrag van vorig jaar.

Aanpassen

Wie de wizard van code 1255 vervolgens de opdracht geeft om het berekende bedrag over te brengen in de aangifte, vult zo mogelijk 10 euro te weinig in. Dit kan manueel wel worden rechtgetrokken, maar dat is dus eigenlijk niet de bedoeling van de wizard.

Om een groot bedrag gaat het dus niet, maar de 10 euro verschil resulteert wel in een andere aangifte. Het belastbaar inkomen stijgt immers met 10 euro, waardoor u een paar euro meer belastingen zult betalen.

Opnieuw inloggen

Wie al zijn aangifte heeft ingediend en de rekenhulp gebruikt heeft, kan nogmaals inloggen om de fout recht te zetten. Indien u recht hebt op de maximale vrijstelling, kunt u de 390 euro bij code 1255 omzetten in 400 euro.

De belastingaangifte indienen kan met Tax-on-web nog tot en met 11 juli. Een aangifte op papier moet op 28 juni verstuurd zijn.