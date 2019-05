Prinses Märtha Louise en de erwt

Noorse prinses Martha Louise bezoekt België om haar nieuwe boek te promoten. In het boek verklaart ze hoe het is om te leven als een prinses met hoogsensiviteit. “Ik voel dingen aan die anderen niet voelen.” Tijdens het interview vertelde ze een anekdote, ze vertelt hoe ze als kind een erwt onder haar matras legde om te weten te komen of ze een echte prinses was. Deze onschuldige daad werd later de rode draad in haar leven. “Mijn nanny vertelde mij dat het niet om de erwt zelf ging, maar dat ik moest zoeken naar wat die erwt voor mij betekende.” Deze opmerking veranderde haar leven en werd uiteindelijk de reden dat ze zichzelf gevonden heeft.