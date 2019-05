Winkelcentra in Brussel geëvacueerd na bommelding

Brussel / Sint-Pieters-Woluwe - In Sint-Lambrechts-Woluwe vond vrijdagnamiddag een noodevacuatie plaats in het Saint-Lambert Shopping Center in Brussel. De politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) bevestigt het nieuws. Niet veel later werd ook Docks Bruxsel ontruimd na een bomalarm.

“De evacuatie is zonder incidenten verlopen en er zal nu een sweeping gebeuren van het gebouw”, laat Olivier Slosse, woordvoerder van de politie Brussel-Hoofdstad Elsene weten. Hoeveel personen er zich in Docks Bruxsel bevonden tijdens de evacuatie is niet bekend.

In het Westland Shopping Center in Anderlecht is er geen evacuatie of bomalarm, maar niemand mag het gebouw meer betreden en er is een verhoogde politieaanwezigheid in en rond het winkelcentrum.