Nicht Annick Van Uytsel reageert op moord Julie: “Ik heb 12 jaar gezwegen, maar nu niet meer”

Annelien Van Uytsel (28), de nicht van de vermoorde Annick Van Uytsel, doorbreekt de stilte na twaalf jaar. Op haar blog Little Surprises haalt ze de gelijkenissen tussen de moord op Julie Van Espen en haar nicht aan. “Je gaf haar de doodstraf, terwijl jij die had moeten krijgen.”

“Julie en Annick hebben geen stem meer. Nu is het aan ons”, zo begint Annelien haar blogpost naar aanleiding van de moord op de 23-jarige studente Julie Van Espen. Zij reed zaterdagavond met de fiets naar vriendinnen in Antwerpen, maar werd onderweg door Steve Bakelmans (39) tegengehouden. Hij zou geprobeerd hebben haar te verkrachten, maar ze verzette zich stevig waarna hij haar geslagen zou hebben. Het lichaam van de studente werd maandag gevonden in het Albertkanaal in Antwerpen. Bakelmans was een veroordeelde verkrachter die, in afwachting van zijn proces in beroep, op vrije voeten was.

De gelijkenissen tussen de moord op Julie Van Espen en Annelien’s nicht Annick Van Uytsel zijn talrijk. Annick Van Uytsel werd in 2007 het slachtoffer van Ronald Janssen. Allebei de meisjes waren een toevallig slachtoffer van een moordenaar, waren met de fiets onderweg en werden teruggevonden in het Albertkanaal.

Niet langer zwijgen

“Ik heb lang gezwegen. 12 jaar, om precies te zijn. Uit respect – voor mijn familie en haar vrienden, die het veel zwaarder hebben dan ik. Uit angst – om enkel nog ‘de nicht van’ te zijn. Uit zelfbescherming – want het verdriet is te groot en de woede te wild om los te laten. Uit koppigheid – omdat ik aan u geen woorden wilde vuilmaken”, schreef Annelien woensdag op haar blog. Maar zwijgen wil ze niet meer doen. “Je gaf haar de doodstraf terwijl jij die had moeten krijgen.”

Daarna richt Annelien zich tot de moordenaar van Julie en alle andere mannen die geweld pleegden op vrouwen. “Door u worden mannen gewantrouwd, gevreesd, gemeden. Door u worden dochters gewaarschuwd, bang gemaakt en liefst nog binnengehouden. Door u fiets ik soms sneller, soms trager, en zeker minder. Door u neem ik een andere weg naar huis; een met meer licht, een met getuigen. Door u verloor ik de hoop. De hoop die deed leven, maar dat niet kon voor haar. Door u pauzeer ik op feestjes. Zo rond 4 uur. Dan zit ik op de stoep en denk ik. Niet aan u, maar aan haar. Want zij kon zich toen ook niet meer amuseren. Nooit meer.”

