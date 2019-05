Waarom de beursgang van het onmetelijk populaire Uber een ontgoocheling werd

Sinds vrijdagnamiddag, half vier Belgische tijd, is Uber officieel een beursgenoteerd bedrijf. Het taxibedrijf-zonder-taxi’s verkocht zo’n 180 miljoen aandelen tegen 45 dollar per stuk. Dat was al aan de onderkant van de prijsvork, maar zelfs die koers bleek te hoog gegrepen. Nochtans is de techgigant in veel steden onmetelijk populair. Waarom kan het bedrijf de beleggers dan toch niet verleiden?