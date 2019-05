Kim Kardashian voor vierde keer mama geworden

De draagmoeder van de Amerikaanse realityster Kim Kardashian is bevallen. Dat heeft ze zelf aangekondigd op Twitter.

“Hij is er en hij is perfect”, tweet Amerikaanse superster vrijdagochtend lokale tijd. Kim Kardashian en Kanye West hebben al drie kinderen: dochter North en zoon Saint, die Kim zelf droeg, en dochter Chicago, die er ook al kwam dankzij een draagmoeder. De naam van het vierde kind, een gezond jongetje, is nog niet bekend.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019

Gezin compleet

Het Kardashian-West gezin is bij deze compleet, tenminste als we de brunette mogen geloven. In een eerder interview zei ze dat vier kinderen het maximum zijn. “Ik denk niet dat ik meer kinderen aankan dan dat. Ik heb al zo weinig tijd en ik denk dat het bij koppels belangrijk is dat mama en papa evenveel aandacht besteden aan hun kroost”, zegt ze.

Fans gokken dat de nieuwe zoon van het koppel de naam Rob zal meekrijgen, naar de overleden vader van Kim. Al zou dat niet echt in het rijtje met bijzondere namen van haar andere drie kinderen passen.