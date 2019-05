Vermiste man uit Schoten teruggevonden tijdens vakantie in Nederland: “Hij was zich van geen kwaad bewust”

/ Schoten - Wim Carpentier, de man uit Schoten die sinds eind april vermist was, is terecht. De 37-jarige bleek op vakantie te zijn in Nederland. Hij wist helemaal niet dat hij als vermist was opgegeven.

Wim Carpentier was sinds zondag 28 april vermist. Hij verliet toen volgens de Federale Politie zijn woning in Schoten rond 20 uur. Sindsdien ontbrak elk spoor van de man.

Carpentier werd enkele dagen later teruggevonden in het Nederlandse Dordrecht. Hij bleek er op vakantie te zijn en wist helemaal niet dat hij als vermist was opgegeven. “Ik nam gewoon een week vrij op mijn werk om bij te komen”, zo zou de man verklaard hebben. De Rotterdamse politie bevestigt dat de man teruggevonden is. “Hij was zich helemaal van geen kwaad bewust”, klonk het daar.