Wouter Van Besien duwt twitterstorm op gang met merkwaardig campagnefilmpje

Wouter Van Besien oogst een vloed aan reacties op zijn merkwaardig twitterfilmpje. Het Groen-kopstuk speelt voor wegenwachter die eigenhandig een defecte wagen weer op gang duwt. Met de boodschap “Wouter Van Besien Lijstduwer”.

Een wagen staat met pech aan de kant van de weg. Depannage 2000 arriveert. De depanneur laat zijn collega - Wouter Van Besien in witte short en groene training - uitstappen en de wagen met panne in gang duwen. Kruip terug in uwen bak, zegt de depanneur tegen het Groen-kopstuk. Dan komt de boodschap: “Wouter Van Besien Lijstduwer”.

Een greep uit de reacties op het filmpje: Dorpsidioot. Is dat een psychiatrische patiënt die duwt? Ik zou zeggen: blijf in uwen bak zitten. Explosieve diarree krijgde na het kijken van dit kunstwerk. Wij willen geen peperdure clowns. Had hij die fossiele brandstof slurpende SUV nu nog in de gracht geduwd. Oké, Maar dit?

Fons Van Dyck van reclamebureau BBDO, heeft zijn bedenkingen bij het twitterfilmpje. “Het zit helemaal in de sfeer van de manier waarop vandaag bijna iedereen campagne voert: frivool, luchtig. zonder veel diepgang. En vooral: zonder te weten waar de mensen echt mee bezig zijn. Dat gaat de politie zondag wel horen, op de stille mars na de moord op Julie Van Espen. Daar zijn mensen mee bezig, daarop zal de politiek worden afgerekend. Maar daarvan vind je beangstigend weinig terug in de campagnes.”

Mission accomplished

Toch brandt Fons Van Dyck Van Besiens filmpje niet helemaal af. “Hij weet allicht ook dat het een knullig filmpje is. Allicht is het net daarom gemaakt. Om controverse uit te lokken. Controverse waar de media over bericht. En zo weet straks iedereen dat Van Besien de lijst duwt. Dus in dat opzicht: mission accomplished.”