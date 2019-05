Moeder die haar twee Belgische kinderen doodde in Spanje, “handelde in opdracht van God”

Bijna twee maanden geleden vonden speurders van de Spaanse Guardia Civil de levenloze lichamen van twee Belgische kinderen terug. Het jongetje van 3 jaar oud en het meisje van amper 5 maanden oud waren om het leven gebracht door hun Spaanse moeder. Na psychologisch onderzoek blijkt nu dat de vrouw niet verantwoordelijk kan geacht worden voor haar acties. Over

In maart vond de tragedie plaats in het Spaans dorpje Godella, niet ver van Valencia. Buren zagen hoe het koppel, een Spaanse vrouw en een Belgische man, voor hun huis aan het vechten was. Daarna vertrok de vrouw, halfnaakt, en bebloed weg. Toen de Spaanse Guardia Civil ter plaatse kwam, reageerde haar echtgenoot erg verward. De twee kinderen van het koppel waren nergens te bespeuren.

Beide ouders bleken onder invloed van verdovende middelen. De vader kon amper iets zinnigs zeggen en al helemaal niet uitleggen waar zijn twee jonge kinderen waren. De vrouw werd uiteindelijk pas ’s anderendaags gevonden, ze lag halfnaakt en in foetushouding verborgen in een grote, lege ton. Na lang aandringen legde ze uit waar de kinderen waren. Zowel de 3-jarige jongen als het babymeisje bleken begraven, op tientallen meters van elkaar, op het verloederde terrein waar ze met hun ouders al een tijdje verbleven.

Opdracht van God

Beiden ouders zijn sinds de feiten opgesloten en meermaals onderzocht door psychiatrische deskundigen. Uit medische rapporten blijkt nu dat de moeder zich op het moment van de moorden te midden een psychotische depressie bevond. Vier onderzoeken kwamen met diezelfde conclusie. De moeder kan op het moment van de feiten dus als ontoerekeningsvatbaar worden erkend en zo een gevangenisstraf vermijden. Zij zal wellicht voor maximaal 20 jaar in een psychiatrische instelling moeten verblijven.

Volgens een van de rapporten zou de vrouw beweren te communiceren met God. “Die zou haar opgedragen hebben de kinderen te doden”, klinkt het. “Ze zegt dat God haar heeft doen inzien dat ze de ziel van de kinderen moest redden.”

Belg blijft in cel

De Brusselse vader blijft in de gevangenis. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de dubbele kindermoord. “Bij hem is geen significante psychopathologische wijziging geconstateerd”, zegt een medische onderzoeker in het rapport.

De doodsoorzaak van de kinderen is tot op vandaag nog niet volledig zeker. De moeder heeft altijd beweerd dat ze de kinderen heeft gedood door ze te verstikken met een kussen en het hoofd onder te dompelen in water. Maar het gerecht twijfelt aan die verklaring: na de eerste autopsie hadden zowel het zoontje als de dochter fysieke letsels, wellicht het gevolg van slagen.