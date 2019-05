Buur stuurt voedselinspectie nadat hij dode muizen aan broodautomaat gooide: “Dit is echt te gek voor woorden”

Oudenaarde - Bakker Taerwe uit Eine kreeg de voedselinspectie op bezoek na een anoniem klacht over dode muizen aan de broodautomaat. Onregelmatigheden werden allerminst vastgesteld. De klager bleek de buurman die zowaar zelf de muizen aan de automaat had gegooid.

Toen de winkelbediende maandag de broodautomaat van bakkerij Taerwe in de Nestor de Tièrestraat in Eine wou bijvullen, trof ze er de kadavers van twee muizen aan. Bijzonder vreemd, zeker nadat er enkele weken geleden ook al eens een dode muis vlak voor de automaat lag. Dinsdag stond al meteen de voedselinspectie aan de deur. Al even vreemd. “Een anonieme klacht over muizen aan de broodautomaat”, zo klonk het. De bakkerij werd aan een grondige controle onderworpen, maar bakker Redgy Taerwe kreeg geen enkele negatieve opmerking. Toen hij dan donderdag de camerabeelden bekeek, kon hij zijn ogen niet geloven. Op de beelden was te zien hoe een man naar zijn broodautomaat stapte, met in zijn hand twee dode muizen. Nadat de man zich ervan vergewiste dat niemand in de buurt was, gooide hij de muizen op de grond en veegde ze met zijn voet tot vlak voor de automaat. De anonieme klager en de dader bleek bovendien de buurman te zijn.

“Toen mijn winkelbediende vertelde dat er twee dode muizen aan de automaat lagen, vond ik dat eigenlijk al meteen verdacht”, vertelt bakker Redgy Taerwe. “Twee dode muizen op hetzelfde moment en op dezelfde plaats, dat kon geen toeval zijn. Het was bovendien niet de eerste keer dat daar een dode muis lag. Dat ik meteen al de dag nadien een inspecteur van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aan de deur had, was wel heel snel en dat maakte de zaak nog meer verdacht. Ik gaf de inspecteur uiteraard alle tijd en ruimte om zijn werk te doen en ik kreeg een gunstig rapport. Ook de inspecteur vond het wel verdacht dat plots twee dode muizen aan de broodautomaat lagen. Toen ik mijn buurman aansprak over de muizen en hem over de camerabewaking vertelde, reageerde hij raar. Daarop besloot ik om toch maar eens de camerabeelden te bekijken.”

“Ik was stomverbaasd en woedend tegelijk toen ik zag dat mijn buurman de muizen aan mijn broodautomaat gooide. Nadien was hij zelfs nog in onze bakkerij geweest, vriendelijk alsof er niets aan de hand was. Ik weet niet wat die man bezielde, want dit is echt te gek voor woorden. Ik kan dit niet zonder gevolg laten passeren, zeker niet omdat die man intussen ook al aan verschillende omwonenden vertelde dat we met muizen zitten. Het imago van onze zaak staat op het spel. Omdat ons geen schuld treft, onderneem ik actie. De camerabeelden heb ik naar het voedselagentschap gestuurd en bij de politie heb ik een klacht wegens belaging ingediend. Met mijn advocaat overleg ik momenteel ook om een klacht wegens laster en eerroof in te dienen.”