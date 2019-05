De 5 strafste voetbalacties van de week: dat ene zinnetje van Vanden Stock en KV Mechelen bewijst wat iedereen al vreesde

De wekelijkse publieke vernedering van de videoref, dat ene zinnetje dat Marc Coucke wel eens dankbaar zou kunnen gebruiken en KV Mechelen dat bewijst wat iedereen eigenlijk al vreesde. De voetbalwereld is één groot toneelstuk waarbij de mooiste acties vaker naast dan op het veld plaatsvinden. Hoog tijd om die er ook eens uit te lichten.

5. Het zinnetje van Vanden Stock

Roger Vanden Stock was heel eerlijk toen hij nog eens de stilte doorbrak over Anderlecht. Hij was - op het veld - geweldig succesvol als voorzitter van paars en wit. 10 landstitels in 21 jaren, dat is niet niks. En nu kreeg hij een open deur om nieuwe eigenaar Marc Coucke onderuit te schoppen. Hij deed het niet. Er was dat ene zinnetje: “Misschien dat er nu wel meer financiële zekerheid is, waar dat bij ons niet noodzakelijk het geval was.” En zomaar ineens klonk hij als een voorzitter die zijn club 21 jaar lang boven zijn stand had laten leven. Marc Coucke zal het niet erg vinden.

4. De wekelijkse publieke vernedering van de VAR

Ik weet niet hoe ik ermee zou omgaan moest mijn baas elke week een opsomming van mijn fouten op het werk ergens op het internet gooien. (Tip: niet zo heel goed.) Dankzij scheidsrechtersbaas Johan Verbist weten we nu dat videoref Tim Pots de laatste weken een beetje een blinde vink is. Ik hoop voor Pots dat hij daar beter mee om kan dan ik.

3. De voetbaljournalist met weinig gevoel voor timing

Valentijn Driessen is zo’n beetje een begrip in Nederland. De voetbaljournalist van De Telegraaf maakte zich eerst weinig populair door wel erg vaak de nadruk te leggen op het negatieve bij Ajax, om dan twee weken geleden - ze stonden toen al in de halve finale van de Champions League - eindelijk zijn kar te keren, te zeggen dat de Amsterdammers de Champions League konden winnen en dat ze Lucas Moura gerust vrij op doel konden laten afgaan. Die scoort namelijk toch nooit.

2. Toch mooi van die gewonnen bekerinale

Gelukkig voor Ajax had het afgelopen weekend wel nog de bekerinale gewonnen. Ja, dat leest u goed. Bekerinale.

1. KV Mechelen bewijst wat iedereen vreesde

KV Mechelen heeft zich niets aangetrokken van de regels van de Pro League en is naar de rechter gestapt omdat het niet wil dat de voetbalbond voor de start van het nieuwe seizoen een uitspraak doet over mogelijke terugzetting naar 1A. Officieel om “de rechten van de verdediging te vrijwaren”. Zo bewijzen ze wat iedereen al een beetje vreesde: dat de bewindvoerders zich maar weinig aantrekken van de regels als het gaat om al dan niet uitkomen in de hoogste klasse. Ach, vanuit de lagere divisies haal je zo nu en dan ook wel eens een bekerinale.

