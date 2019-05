Nederlands koningspaar viert een persoonlijk, bijzonder moment in Spanje

De Nederlandse koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima zijn samen afgereisd naar de plek waar ze elkaar twintig jaar geleden leerden kennen: Sevilla. Een bijzonder moment voor het koppel.

In de Spaanse stad zagen de twee elkaar voor het eerst tijdens de Feria de Abril, een groots festival waar de inwoners uitvoerig het begin van de lente vieren. Het koningspaar viert er anno 2019 hun eigen bijzondere gelegenheid. Dat doen ze in het bijzijn van hun drie dochters en enkele goede vrienden die, destijds in 1999, ook van de partij waren.

Zowel de koningin als de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane trokken bovendien een traditionele outfit aan: een elegante flamenco-jurk, een kleurrijke bloem in het haar en dito waaier in de hand. Het gezin heeft het duidelijk naar hun zin. Omdat het gaat om een privéreisje, is er geen programma van de trip bekendgemaakt.

Foto: EPA-EFE