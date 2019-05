OVERZICHT. Welke plannen hebben de politieke partijen met uw portemonnee?

Als u slim wil kiezen op 26 mei, weet u beter vooraf op welke partij u uw geld moet inzetten. Wie wil een belasting­verhoging voor de ­rijken en wie voor huisbazen? Wie gaat voor meer kinder­bijslag voor arme ­gezinnen, en welke politici zijn van plan werk te maken van kortere werkweken of een lagere pensioenleeftijd? In onze Stemcheck Koopkracht ontdekt u ­welke meningen de partijen er écht op nahouden, en welke het best bij u past. Zodat u na 26 mei geen onverwachte rekening gepresenteerd krijgt.