Jonge Belg Isaac Mbenza blijft langer in Premier League

Isaac Mbenza zal zijn carrière verderzetten bij de Engelse club Huddersfield Town, zo liet de Belg vrijdag weten op een persconferentie. De 23-jarige aanvaller is eigendom van Montpellier en speelt op huurbasis bij Huddersfield, dat ook een aankoopoptie heeft. “Ook volgend seizoen speel ik nog hier”, verzekerde Mbenza. Huddersfield is al zeker van de degradatie naar de Championship op het einde van het seizoen.

Mbenza speelde dit seizoen 21 wedstrijden in de Premier League en maakte afgelopen zondag zijn eerste doelpunt in de Engelse hoogste divisie. “Het scoren van het doelpunt gaf me een geweldig gevoel, ik wil nu nog meer wedstrijden spelen om te kunnen verbeteren en vertrouwen op te doen.”

De aanvaller zal volgend seizoen zijn wedstrijden voor de club moeten spelen in de Engelse tweede divisie, met 15 punten na 37 speeldagen staat de ploeg immers helemaal onderaan in het klassement.

Isaac Mbenza werd geboren nabij Parijs en groeide op in België. Na een passage in Frankrijk bij Valenciennes kwam hij in 2016 bij Standard terecht en amper een half seizoen later ruilde hij de Rouches voor Montpellier, waar hij tussen januari 2017 en juni 2018 59 wedstrijden speelde en goed was voor 13 doelpunten en 3 assists.