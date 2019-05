BAS kent kampioen in tweede amateurklasse Patro Eisden alsnog licentie toe

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft vrijdag beslist dat de kampioen in de tweede amateurklasse B, Patro Eisden Maasmechelen, een licentie krijgt om volgend seizoen aan te treden in de eerste amateurklasse. Dat heeft advocaat Walter Van Steenbrugge, die voetbalclub Patro voor het BAS verdedigde, vrijdagavond aan Belga laten weten. Patro Eisden was naar het BAS gestapt omdat de Licentiecommissie eerst een licentie voor de eerste amateurreeks geweigerd had.

De club liet al horen dat alles in orde zou komen om alsnog een licentie in de wacht te slepen en zo gebeurde vrijdag ook. Een van de voorwaarden was de storting van een provisie van ruim 183.000 euro op een derdenrekening van de KBVB. Er zijn immers nog procedures hangende over niet betaalde lonen aan een aantal spelers en ex-trainers.