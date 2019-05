BAS zet promotiestrijd in eerste amateurklasse op zijn kop: ineens kan Virton toch naar Proximus League

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft vrijdag de licentie voor 1B toegekend aan Excelsior Virton, promotiekandidaat in de eerste amateurklasse. Dat meldden de Luxemburgers via hun Facebookpagina.

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) weigerde Virton in april de 1B-licentie toe te kennen, omdat de continuïteit van de club niet bewezen was. De budgetten waren immers niet in evenwicht, oordeelde de licentiemanager. Die had het over een negatieve cashflow van 2,5 miljoen euro.

Virton tekende echter meteen beroep aan bij het BAS en klopte zich op de borst dat er slechts enkele juridische verduidelijkingen nodig waren om de levensvatbaarheid van de club te bewijzen. Maandagavond trok Frédéric Lamotte, algemeen directeur, met een aantal advocaten naar Brussel om het licentiedossier toe te lichten. Concurrent KMSK Deinze kwam vrijwillig tussen, maar dat leverde de Oost-Vlamingen niets op. Op de uiterste beslissingsdatum kreeg Excelsior Virton groen licht van het BAS.

De Luxemburgers kunnen nu alsnog meedingen naar promotie. Virton (30 ptn) strijdt samen met Thes Sport (31 ptn), Deinze (30 ptn) en Lierse Kempenzonen (27 ptn) in de eindronde van de eerste amateurklasse voor een ticket naar de Proximus League. Van de vier deelnemers aan de play-offs heeft enkel leider Thes Sport de vereiste licentie niet. Op de tweede speeldag komend weekend ontvangt Virton de Pallieters, Deinze neemt het op tegen Thes Sport.