Megafusie in staalsector gaat niet door

Het Duitse staalconcern ThyssenKrupp gaat 6.000 banen schrappen, nu zo goed als vaststaat dat de geplande fusie met de Europese activiteiten van Tata Steel niet doorgaat. Door die fusie zou het op één na grootste staalconcern van Europa ontstaan, na ArcelorMittal. Samen zouden die bovendien de helft van de staalmarkt in handen hebben. Het veto van Europa tegen de fusieplannen kwam dus niet onverwacht, al spreekt topman Guido Kerkhoff toch van “een zware slag”.

De 6.000 banen (op een totaal van 27.000) worden de volgende drie jaar geschrapt. Zo’n 4.000 daarvan in Duitsland, bevestigt Kerkhoff vrijdag. Toen de fusieplannen met Tata aangekondigd werden, was er nog sprake van 4.000 ontslagen, waarvan 2.000 in Duitsland.

Kerkhoff lichtte vrijdag ook meteen zijn ‘plan B’ toe: het staalconcern zal als één geheel blijven opereren en dus niet worden opgesplitst in twee aparte eenheden (één rond staalactiviteiten en één rond de liftenbusiness). Maar om extra geld in de kas te krijgen, brengt ThyssenKrupp zijn lifttak naar de beurs . Dat is immers de meest rendabele tak van het concern. Op de beurs werd het nieuws alvast positief onthaald: het aandeel schoot tot 15 procent hoger. Al noteert de koers daarmee nog altijd flink lager dan een jaar geleden, een gevolg van twee winstwaarschuwingen in de voorbije twaalf maanden. (krs, blg)