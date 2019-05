Prijzenoorlog treft ook moeder British Airways

De hoge kerosineprijzen en de prijzenoorlog onder luchtvaartmaatschappijen hebben ook IAG, de moedermaatschappij van onder meer British Airways en Iberia, geraakt in het eerste kwartaal. Maar in tegenstelling tot concurrenten als Lufthansa en Air France-KLM bleef IAG wel uit de rode cijfers.

IAG, dat behalve British Airways en Iberia ook Vueling, Aer Lingus en Level overkoepelt, boekte een nettowinst van 70 miljoen euro in het eerste kwartaal. Een jaar geleden was dat, dankzij eenmalige meevallers, nog tien keer meer. De operationele winst daalde met 60 procent tot 135 miljoen euro. De omzet ging zowat 6 procent hoger tot 5,3 miljard euro. Het aantal reizigers nam nog iets sterker toe, tot bijna 24,4 miljoen.

Volgens IAG-topman Willie Walsh ligt het concern op koers om over het volledige jaar een (uitgezuiverde) operationele winst te boeken die op hetzelfde niveau ligt als in 2018 (met name 3,2 miljard euro). Hij verwacht ook dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen.

Concurrenten als Lufthansa en Air France-KLM maakten eerder een kwartaalverlies bekend (respectievelijk 336 en 303 miljoen euro). Het eerste kwartaal is traditioneel het zwakste voor luchtvaartmaatschappijen. (krs, blg)