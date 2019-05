De koning kan niet tegen kritiek

Het Thaise koningshuis heeft het niet zo op kritiek. Drie activisten die beschuldigd werden van het beledigen van de monarchie zijn van de aardbol verdwenen. Dat meldden vrijdag verschillende mensenrechtenorganisaties.

In Thailand is het beledigen van het koningshuis nog steeds strafbaar en overtreders kunnen tot 15 jaar cel krijgen. De drie activisten vluchtten daarom het land uit, maar bleven kritiek geven op hun koning. Een maand geleden werden ze door de Vietnamese politie opgepakt toen ze probeerden vanuit Laos de grens over te steken met valse paspoorten. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HWR) werden de drie mannen deze week uitgeleverd aan Thailand, maar volgens de Thaise vicepremier is daar niks van aan. “Vietnam heeft geen transfer geregeld. We hebben geen verzoek gekregen”, zei hij.

Majesteitsschennis

Een van de drie, Chucheep Chiwasut, bleef vanuit het buitenland politieke commentaar op Thailand geven, en was al langer bekend bij het gerecht. De andere twee, Siam Theerawut en Kritsana Thapthai, werden door de politie gezocht voor majesteitsschennis.

Human Rights Watch heeft bij de overheid aangedrongen om bekend te maken waar de drie activisten zich nu bevinden. “Enkel door openlijk te bevestigen dat ze in hechtenis zitten en door hen in contact te brengen met hun families en juridische bijstand te geven, kan de overheid de angst wegnemen dat deze mannen gewelddadig verdwenen zijn.”

Buik vol cement

Het is niet de eerste keer dat Thaise activisten spoorloos verdwijnen. Na een militaire coup in 2014 moesten veel aanhangers van de pro-democratische rode-hemdenbeweging vluchten naar het buitenland. Verschillende tegenstanders van de monarchie werden dood teruggevonden of zijn nog steeds vermist. Begin dit jaar nog spoelden de lichamen van twee activisten aan op de oever van de Mekong rivier. De twee mannen waren geboeid en hun buikholtes waren vol cement gegoten om de lichamen te doen zinken. Mensenrechtenorganisaties zetten daarom alles op alles in de nieuwe verdwijning van opnieuw drie activisten. Bij de internationale gemeenschap zouden de alarmbellen moeten afgaan”, zegt Human Rights Watch.