Monsanto hanteerde ‘zwarte lijst’ met tegenstanders Roundup

Monsanto, producent van onkruidverdelger Roundup, heeft in Frankrijk in het grootste geheim een ‘zwarte lijst’ opgesteld en gebruikt met de namen van zo’n 200 invloedrijke mensen: van politici over journalisten tot wetenschappers. Daarbij stond telkens hoe groot (of klein) hun invloed was in het publieke debat en vooral welke positie ze innamen tegenover ‘glyfosaat’, het actieve bestanddeel van Roundup. De lijst dateert van 2016, toen volop het debat woedde over het al dan niet kankerverwekkende karakter van het ingrediënt en de roep om het product te verbieden luid klonk bij onze zuiderburen.

De lijst is een flagrante overtreding van de privacywetgeving, want volgens Le Monde en France 2 had geen van de mensen die op de lijst figureert, zijn toestemming gegeven. Op het opstellen van zo’n lijst staan een celstraf van maximum vijf jaar en een boete tot 300.000 euro. Zowel het toenmalige pr-bureau als de huidige eigenaar van Monsanto , Bayer, wast vooralsnog de handen in onschuld. (krs)