Vier flamenco-vorstinnen en één bleke koning

De Nederlandse koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima vieren in het Spaanse Sevilla met hun dochters een hele speciale verjaardag: twintig jaar geleden zagen de twee elkaar voor het eerst tijdens de Feria de Abril, een groots festival waarmee de inwoners uitvoerig de lente verwelkomen. De koningin en haar drie dochters Amalia, Alexia en Ariane kozen meteen ook maar voor een elegante flamencojurk, een kleurrijke bloem in het haar en dito waaier in de hand. Koning Willem-Alexander stak er in zijn saaie beige pak wel heel bleekjes bij af.(evdg)