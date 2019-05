Moord op bekende regisseur na bijna 34 jaar opgelost

Amerikaanse speurders zijn erin geslaagd bijna 34 jaar na datum de moord op de bekende regisseur Barry Crane (57) op te lossen. De politie stond voor een mysterie toen de man op 5 juli 1985 in de garage van zijn huis in Hollywood door zijn huishoudhulp aangetroffen werd. De regisseur van Mission Impossible, Dallas, CHiPs, S.W.A.T. en Hawaii Five-O was gewurgd en doodgeknuppeld en vervolgens in beddengoed gewikkeld, maar door wie bleef al die jaren een groot vraagteken.

Tot in 2018 een speurder van de LAPD ervoor ijverde om het bewijsmateriaal in de ‘cold case’ opnieuw te laten onderzoeken. Dat leverde succes op: het gevonden DNA kwam overeen met dat van een man uit North Carolina. Edwin Hiatt bekende de moord en is in verdenking gesteld voor moord.

Toen hij door de politie meegenomen werd in North Carolina, had hij toch nog iets te zeggen tegen een lokale tv-zender. “Ik herinner me er niets meer van”, zei Hiatt. “Ik nam in die periode heel veel drugs. Het is best mogelijk dat ik de moord gepleegd heb. Alles is mogelijk.”

Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de verdachte en het slachtoffer.

(gjs)