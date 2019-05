CLUBNIEUWS. Danjuma lijkt toch de voorkeur te krijgen bij Club Brugge, KV Kortrijk mist topschutter

Met nog een laatste gesloten training op de planning heeft Club Brugge-trainer Leko nog enkele knopen door te hakken voor de match van het jaar. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Met Danjuma?

Met nog een laatste gesloten training op de planning heeft Leko nog enkele knopen door te hakken voor de match van het jaar. Zondag moet hij namelijk kiezen tussen een versterkt middenveld met Amrabat of de ‘traditionele’ 3-5-2 met Schrijvers in de aanval. Momenteel lijkt de eerste optie met Amrabat de voorkeur weg te dragen, al wordt er vandaag nog een laatste oefenstonde afgewerkt.

De kans is groot dat Danjuma en Dennis de flanken bevolken. Gisteren kon Diatta nog steeds geen volledige groepstraining afwerken en daarom lijkt een basisplaats zo goed als uitgesloten. Een plaatsje als joker op de bank kan eventueel wel, maar dan moet hij vandaag wel fit bevonden worden met één volledige training in de benen. Mata keert terug uit schorsing en neemt opnieuw zijn plaats in centraal achterin ten nadele van Poulain. Dennis en Mechele staan op één kaart van schorsing.

AA GENT. Derijck en Dejaegere vallen al voor rust uit

De Gentse medische staf kende een drukke avond. Zo moest Timothy Derijck al vroeg naar de kant nadat hij in een duel met Goreux aangeslagen op de grond bleef liggen en ook na verzorging uiteindelijk niet verder kon. Even later was het de beurt aan Brecht Dejaegere, die door Obbi Oulare was neergehaald op het middenveld. Ook hij moest met de rust in zicht gewisseld worden. Gevreesd wordt dat Dejaegere door deze enkelblessure de resterende twee duels moet missen

KV KORTRIJK. Avenatti niet fit

Kortrijk kan voor de derby geen beroep doen op Avenatti. De topschutter sukkelt met een liesblessure en zit niet in de selectie. Lepoint, die ook een liesblessure had, haalde de selectie wel. Pereira zal in doel postvatten, hij speelt de overige drie wedstrijden van de play-offs. De fans komen met een combiregeling naar Waregem, waar ze streng toekijken op de veiligheid. Zo mag de tifo die de Kortrijkse fans maakten het stadion niet binnen wegens te provocatief bevonden, omdat Dury erop afgebeeld stond.

KV OOSTENDE. Vandendriessche terug, Bataillein basis?

Vandendriessche komt terug uit schorsing na zijn rode kaart thuis tegen Charleroi. Hij belandt normaliter meteen in de basis. Door de blessure van Capon is het aannemelijk dat Bataille op de rechterflank start. Nastic moet uitkijken voor een derde gele kaart, hij zit normaal gezien op de bank. Van Damme is de ref van dienst voor de partij tegen Westerlo. Hij wordt geholpen door assistenten Florian Lemaire en Tom Vanpoucke.

CERCLE BRUGGE. Ook Koné terug

Bongiovanni meldde zich ziek en werd niet geselecteerd. Voor Traoré zit het seizoen erop, hij heeft last aan de adductoren. Ook voor Bassong, Vitinho en Gakpé is het seizoen gedaan. Zoals verwacht keert Kylian Hazard terug in de kern. Ook de jongeren Decostere en Vanhoutte zitten erbij. Isaac Koné (foto) is na een maand weer terug, Vitinho, Omolo en Gakpé blijven out.

ZULTE WAREGEM. Baudry en Peeters out

Naast Marvin Baudry, die al een operatie aan de buikspieren onderging, is ook Stef Peeters niet speelkaar geraakt voor de komst van buur KV Kortrijk.

Dury zal wellicht opteren om Bjordal naast Seck te posteren. Nill De Pauw zit een schorsingsdag uit nadat hij op Moeskroen tegen zijn derde gele kaart aankeek in deze Play-off 2. Voor de derby zullen de winnaar van het televisieprogramma De Mol Axel Paillier en deelnemer Martijn Loosvelt de aftrap geven.

UNION. Percy Tau in de bloemetjes

Percy Tau wordt zaterdag in de bloemetjes gezet nadat hij maandag uitverkozen werd tot de beste speler van de Proximus League. Met Selemani als derde en Niakaté als vierde telt Union drie Musketiers in de top vier, waarin enkel Storm (KV Mechelen) de vreemde eend in de bijt was. Elsner recupereert aanvoerder Pietro Perdichizzi, waardoor hij opnieuw over vier fitte verdedigers beschikt nadat vorige week middenvelder Marcel Mehlem nog moest depanneren als rechtsachter.

ANTWERP. Buta revalideert verder

Geen extra blessurezorgen bij Antwerp in aanloop naar de topper tegen Anderlecht. Aurelio Buta (meniscusletsel, foto) zet zijn revalidatie verder. De Portugese rechtsback traint inmiddels individueel. Ook Mbokani, die tegen zijn ex-club geschorst is, trainde een hele week apart en kreeg verzorging.

WESTERLO. Abrahams niet in selectie

Abrahams (spierpijn) wordt gespaard en zit niet in de selectie voor KV Oostende, Brüls (rug) stapt wel mee op de bus richting de kust. Na Beerschot Wilrijk wacht er met Oostende een nieuwe ploeg, waartegen de Kemphanen al een tijdje niet konden winnen. Van de laatste zeven duels werden er zes verloren, één keer eindigde de confrontatie op een gelijkspel. Opmerkelijk: in de laatste vier wedstrijden incasseerde KVO geen enkele goal. Kan Westerlo een einde maken aan die reeks?

STVV. Zonder geschorste Sekine

Marc Brys kan geen beroep doen op de geschorste Takahiro Sekine (foto). Hij moet dus op zoek naar een alternatief voor de linkerflank. Sankhon keert terug. Boli (buikspieren) en Acolatse (enkel) trainden vrijdag voor het eerst weer mee met de groep. STVV traint vandaag nog om 10 uur op Stayen.

WAASLAND-BEVEREN. Caufriez fit, Swolfs in doel

Maximiliano Caufriez sukkelde deze week met een kleine blessure, maar trainde gisteren opnieuw voluit mee met de groep. De 22-jarige verdediger is fit en zit dus gewoon in de selectie. In principe krijgt doelman Anthony Swolfs (21) vanavond de kans om zich te tonen aan trainer Adnan Custovic. De Bosniër kan dit seizoen echter geen beroep meer doen op Louis Verstraete en Tuur Dierckx.