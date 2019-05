Drie keer zoveel misdrijven niet onderzocht door tekort aan speurders

Het aantal misdrijven die niet onderzocht kunnen worden omdat er te weinig speurders beschikbaar zijn, is de voorbije jaren sterk gestegen. Dat blijkt zaterdag uit een onderzoek dat de krant Het Laatste Nieuws heeft gevoerd.

Het structurele personeelstekort bij de federale politie heeft verstrekkende gevolgen voor de veiligheid in ons land, zo luidt het. Een analyse van data van het Openbaar Ministerie leert dat het aantal misdrijven die geseponeerd moeten worden omdat er te weinig speurders beschikbaar zijn, met liefst 236% gestegen is in negen jaar tijd. In 2006 ging het nog om ‘slechts’ 3.014 misdrijven, eind 2015 was dat al toegenomen tot 10.140.

94% agenten bevestigt

Het gaat niet om feiten die het parket niet belangrijk genoeg vindt, want die worden geseponeerd onder de noemer ‘andere prioriteiten’. Het gaat om misdrijven die het parket wíl onderzoeken, maar waarvoor het binnen de gerechtelijke politie niet genoeg speurders vindt. Dat kan gaan van overvallen over financiële fraude tot aanranding of oplichting.

Een grootschalige enquête bij meer dan duizend agenten, georganiseerd door Het Laatste Nieuws en de vakbonden NSPV, VSOA en ACV, bevestigt de negatieve trend. Liefst 94% van de agenten zegt dat bepaalde misdaad niet meer aangepakt wordt omdat er te weinig personeel is. Nog eens 86% stelt dat criminelen daardoor makkelijker wegkomen met hun daden.

Gevolgen voor veiligheid

De bonden schrikken niet van de resultaten van het onderzoek. “We hekelen dit al járen”, zegt Carlo Medo van NSPV. “Veiligheid heeft een prijs en de maatschappij krijgt de veiligheid waarvoor ze investeert. Eenvoudig gezegd: koken kost geld.” Joery Dehaes van ACV zegt dat het personeelstekort onmiskenbaar een nefaste invloed heeft op de veiligheid. Bij NSPV vrezen ze dat het breekpunt bereikt is. “Onze mensen roeien met de riemen die ze hebben en de solidariteit onder de collega’s is groot, maar alles heeft zijn limieten.”