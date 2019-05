Tyrion Lannister heeft een dubbelganger, en die maakt nu zelf zijn tv-debuut

Peter Dinklage, die in Game of Thrones de populaire rol van Tyrion Lannister vertolkt, heeft een dubbelganger: de 26-jarige Rozi Khan. Al heeft het even geduurd voor de Pakisaanse ober zelf besefte waarom mensen die hij niet kende een selfie met hem wilden.

Tot voor kort had de 26-jarige Rozi Khan nog nooit van Peter Dinklage gehoord. Het was pas toen de zoon van zijn baas de gelijkenissen met de Game of Thrones-acteur opmerkte, dat de ober uit Pakistaan plotsklaps een internethit werd. Nu wil iedereen met Khan op de foto.

Reclamespotje

Intussen is het leven van de dubbelganger van Dinklage, die in de HBO-serie Tyrion Lannister vertolkt, danig veranderd. Zijn naam is een hit op het internet en foto’s van de man gaan viraal. Khan kan het zelf amper geloven, maar het zette hem er wel toe aan om de acteerprestaties van Dinklage met veel aandacht te bekijken. Nu wil hij het liefst ook zélf op het scherm schitteren. “Mijn droom is nu om in films te spelen”, zegt Khan. “Mijn andere wens is natuurlijk Peter Dinklage ontmoeten.”

Alvast de helft van die dromen lijken nu in vervulling te gaan: de ober kaapte de hoofdrol weg in een reclamespot van de Pakistaanse bezorgdienst Cheetay. Toegeven: het is niet de meest legendarische vertolking, maar iedereen moet ergens beginnen.

Over een ontmoeting met Dinklage in de al dan niet nabije toekomst, is nog niets bekend. De fans van beide heren zitten er alvast op te wachten.

Bekijk de videoclip van het reclamespotje hieronder.