Tekent Eden Hazard dan toch een nieuw contract bij Chelsea? “Waar is de pen?”

Eden Hazard viel nog maar eens in de prijzen: bij zijn club Chelsea werd hij door de fans en door zijn ploegmaats verkozen tot Speler van het Jaar én scoorde hij het Doelpunt van het Jaar. Hazard is de eerste speler ooit de erin slaagt de drie prijzen weg te kapen in hetzelfde jaar. Toen hij tijdens de “CFC Awards” zijn prijs kwam ophalen, bleek nog maar eens hoe populair hij is en dat de fans ongerust zijn over een mogelijk vertrek (naar Real Madrid). Toen een fan vanuit de zaal riep dat hij een nieuw contract moest tekenen, was de repliek van Hazard laconiek zoals altijd: “Waar is de pen?”

-Sign the contract!

Eden: Where is the pen?

?? pic.twitter.com/JG3xSZBNiI — HAZARDICES ?? (@hazardices) 10 mei 2019

Waarna meteen het gespeculeer in de Britse media kon herbeginnen: blijft Eden Hazard dan toch in Chelsea...? De 28-jarige dribbelkont heeft nog een contract in Londen tot volgende zomer maar de voorbije maanden werd hij steeds vaker gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. Meer zelfs, het lijkt voor velen al een uitgemaakte zaak na wederzijds geflirt en er dook gisteren ook het gerucht op dat er al een onderling akkoord is.

De fans kozen, na 2014, 2015 en 2017, een vierde keer voor de Belg - ook dat is een record. “Mijn band met de supporters is heel goed sinds ik hier voetbal”, reageerde Hazard. “Het is altijd fijn om op Stamford Bridge te spelen. Als je actief bent bij een grote club als Chelsea wil je op het einde van het seizoen altijd iets winnen. Samen met de fans gaan we naar Bakoe om terug te komen met de trofee.”

Ook zijn ploegmaats beloonden het sterke seizoen van de Rode Duivel. Het was, na 2015, de tweede keer dat de Henegouwer die prijs uit handen van zijn ploeggenoten kreeg.

Tot slot scoorde Hazard ook het doelpunt van het jaar: zijn knappe solo en afwerking in september in de derde ronde van de League Cup tegen Liverpool. Eerder was de dribbelkont in deze categorie al aan het feest in 2016 en 2017.

In alle competities samen scoorde Eden Hazard dit seizoen al 19 keer en deelde hij 16 assists uit in 50 wedstrijden voor Chelsea.

Donderdag leek Hazard alvast in stijl afscheid te hebben genomen van het publiek op Stamford Bridge. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen trapte hij The Blues met de beslissende strafschop naar de Europa League-finale in Baku, tegen de buren van Arsenal. “Als dat mijn laatste wedstrijd is voor Chelsea, zal ik er alles aan doen om deze club nog een trofee te bezorgen”, was zijn reactie na de beslissende strafschop. “Maar in mijn hoofd weet ik het nog niet.”