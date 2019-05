Vrouw doodgereden door dronken autobestuurder in Anderlecht

Anderlecht - Een vrouw is vrijdagmiddag in Anderlecht doodgereden door een dronken autobestuurder in een bestelwagen. Volgens de politiezone Brussel Zuid werd het slachtoffer aangereden toen ze op het zebrapad de weg overstak. De bestuurder werd opgepakt.

Het ongeval vond plaats omstreeks 16 uur aan het Verdiplein in Anderlecht. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Een ooggetuige vertelt aan Bruzz dat de vrouw werd aangereden toen ze haar hond uitliet.

De bestuurder van de bestelwagen blies na het ongeval positief op een alcoholtest. Hij is gearresteerd en ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Over de identiteit van het slachtoffer en de bestuurder wil het parket geen mededelingen doen.

Om de omstandigheden van het ongeval na te gaan, heeft het Brusselse parket intussen verschillende onderzoeksdaden bevolen. Zo is een verkeersdeskundige ter plaatse gegaan en worden er getuigen verhoord.

Reanimatiepoging

Na de aanrijding werd de vrouw nog ter plekke gereanimeerd. Eerst door omstaanders, later door de verpleegkundigen van de ambulance en de MUG die ter plekke was gekomen. Het slachtoffer overleed echter ter plaatse.

Het is het tweede dodelijke ongeval met een voetganger in het Brusselse in twee maanden tijd. Begin april nog overleed een vrouw bij een dodelijk ongeval in Koekelberg. Ook zij werd aangereden toen ze op het zebrapad de weg overstak.