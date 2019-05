“Manchester United liet de kans om Matthijs De Ligt te strikken liggen… omdat zijn vader te dik was”

Matthijs De Ligt is momenteel één van de meest gegeerde spelers van het moment. Verwacht wordt dat de 19-jarige kapitein van het verrassend sterke Ajax deze zomer voor meer dan 80 miljoen euro Amsterdam zal verlaten, met daarbij FC Barcelona als meest geciteerde ploeg. Volgens The Mirror had de verdediger echter al bij Manchester United hebben kunnen spelen. Maar dat ging niet door na een wel erg opvallend scoutingsrapport.

Matthijs De Ligt kwam al in beeld bij Manchester United toen Louis van Gaal er nog coach was. Hij stond vorige zomer ook bovenaan op het verlanglijstje van José Mourinho maar de deal ging niet door. De Nederlandse scout Marcel Bout, die ook na het vertrek van Van Gaal op post bleef, schreef volgende de Engelse krant The Mirror immers een opmerkelijk scoutingsrapport: daarin zou hebben gestaan dat zijn vader Frank kampt met overgewicht en dat de kans groot is dat de verdediger dezelfde kant op zou gaan en daardoor snelheid en kracht zou verliezen.

United is nog steeds op zoek naar een nieuwe centrale verdediger en dus duikt opnieuw de naam van De Ligt op. Deze roddel helpt dan natuurlijk niet echt om hem te overhalen om een ploeg als Barcelona links te laten liggen...

Foto: Photo News