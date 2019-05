Fietser (22) overlijdt na aanrijding met auto in Bocholt

Bocholt -

Bij een verkeersongeval in Bocholt is zaterdagochtend een 22-jarige fietser om het leven gekomen. Rond 1.15 uur kwam de jongeman in aanrijding met een personenwagen op het kruispunt van de Hamonterweg (N76) met de Oudeweg. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor de man uit Bocholt kon geen hulp meer baten.