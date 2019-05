Dronken 20-jarige man met voorlopig rijbewijs knalt in voorgevel

Roeselare - Op de hoek van de Iepersestraat en de Westlaan is in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 4 uur een wagen in de gevel van een appartementsgebouw beland. Een witte Opel vloog er uit de bocht en reed in op het gebouw.

Aan het stuur van de wagen zat Yordi N. (20) uit Roeselare. Hij verklaarde na het ongeval te rap te hebben gereden en verloor daarbij de controle over het stuur. Hij werd met lichte verwondingen naar AZ Delta afgevoerd. Onderzoek wees uit dat de 20-jarige jongeman te veel had gedronken en enkel over een voorlopig rijbewijs beschikt. Dat verbiedt nochtans om achter het stuur plaats te nemen na 22 uur. De brandweer kwam ter plaatse om het gebouw te stutten en ook de bevoegde diensten van stad Roeselare werden opgetrommeld om met houten panelen de gevel weer dicht te maken.