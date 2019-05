Mama’s van Thibaut Courtois, Elise Mertens en Nina Derwael over lief en leed met hun bekende kinderen: “Wij zitten evengoed stikkapot na een wedstrijd”

Wat een moederhartje lijden kan… “Na een belangrijke wedstrijd barst ik in tranen uit.” In de aanloop naar Moederdag bracht uw krant de mama’s van Thibaut (27) en ­Valérie Courtois (28), Elise Mertens (23) en Nina Derwael (19) samen. Meer dan twee uur lang praten ze over lief en leed van hun topsportende kroost, een gesprek dat begon met een toast (“Op ons en onze kinderen”) en eindigde met uitgewisselde gsm-nummers en afspraken voor een turngala in Stuttgart, een tennismatch in Parijs en een voetbalwedstrijd in Madrid.