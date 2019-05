Opvallende statistiek maakt hattrick van Lucas Moura tegen Ajax nóg straffer

De kans is groot dat u voor woensdag amper wist wie Lucas Moura is. Maar de Braziliaan is na zijn hattrick tegen Ajax in de Champions League in één klap wereldberoemd. Straf, maar dat hij dat drie keer met links deed maakte het nóg straffer.

Want je zou het niet zeggen na zijn drie knappe goals: Moura is rechtsvoetig. Meer zelfs: in deze Champions League trapte hij welgeteld drie keer met links op doel. Tegen Ajax. Het leverde drie goals, de zege en een plek in de finale op. Ja, het was zo’n avondje...