Wegen van Manchester United en Ander Herrera scheiden, en nu naar PSG?

Ander Herrera verlaat na vijf jaar Manchester United. Dat heeft de Spanjaard zaterdag in een videoboodschap laten weten. Volgens de Britse pers staat hij dicht bij een overgang naar Paris Saint-Germain.

De 29-jarige Spanjaard was sinds 2014 actief bij United, nadat hij overkwam van Athletic Bilbao in zijn thuisland. In totaal speelde hij voor ManU 189 wedstrijden, waarin hij twintig maal de weg naar doel vond en 27 assists uitdeelde. Dit seizoen lukte de middenvelder in totaal drie doelpunten en evenveel beslissende passes bij het team van Romelu Lukaku.

“Ik ga me elk van de bijna 200 wedstrijden herinneren die ik in dit shirt afwerkte”, reageerde Herrera in een videoboodschap. “Spelen voor de grootste club in Engeland was een echte eer. Bedankt voor vijf geweldige jaren.”

United kent in Engeland geen topseizoen en grijpt sowieso naast een plek in de top vier en het bijhorende ticket voor de Champions League. Afsluiten doen de troepen van coach Ole Gunnar Solskjær zondag thuis tegen degradant Cardiff City.

