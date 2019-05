900 deelnemers aan mars voor zelfmoordpreventie in Brussel: “Het was emotioneel”

Brussel - Volgens de organisatoren hebben ongeveer 900 mensen zaterdagochtend tussen 05.00 uur en 06.00 uur deelgenomen aan de Darkness Into Light-mars in en rond het Brusselse Jubelpark. De deelnemers vroegen met hun actie, waaraan op hetzelfde moment wereldwijd 250.000 mensen deelnamen, aandacht voor de preventie van zelfmoord.

De actievoerders legden met kaarsen een afstand van zo’n vijf kilometer af. Eén kilometer lang bleven ze stil, terwijl ze naast de op de grond opgestelde schoenen stapten die de afwezigheid symboliseerden van mensen die uit het leven gestapt zijn. “Het was emotioneel, want de mensen die erbij waren dachten aan wie ze verloren hebben of hebben zelf mentale gezondheidsproblemen”, zegt Sarah Ironside van Darkness Into Light Brussels.

(lees verder onder de tweet)

It’s a good feeling when we show up for others when things get dark & also to know that they’ll show up for us if we need them. C’est ça la vie.??

Big ???? to good people who helped me raise 300€(https://t.co/lH7SKvKfoC…) for @DILBXL & #preventionsuicide #metalhealth #DILBXL2019 pic.twitter.com/G9KLtU3enN — Vilija Sysaite (@VilijaSysaite) May 11, 2019

Ze vindt dat er nog een te groot taboe rust op mentale gezondheid. “We moeten erover durven praten. Het stigma is nog te groot. Op de werkvloer bijvoorbeeld, kunnen we wel zeggen dat we hoofd- of buikpijn hebben, maar niet dat we het niet zien zitten of dat we een moeilijke dag beleven.”

Het was de tweede editie van de Darkness Into Light-mars in België. Vorig jaar namen er ongeveer 600 mensen aan deel.

Wie aan zelfmoord denkt of nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.