Politie kan niet op tijd stoppen tijdens achtervolging in Molenbeek: twintiger op brommer aangereden

Sint-Jans-Molenbeek - In de nacht van vrijdag op zaterdag vond in Molenbeek een wilde achtervolging plaats. Dat meldt Sudinfo. Een politiepatrouille achtervolgde een jongeman die op zijn brommer probeerde weg te vluchten. Hij reed zonder helm, nummerplaat en voorlicht. Toen de 20-jarige aan hoge snelheid ten val kwam, viel een aanrijding niet meer te vermijden. Het slachtoffer kwam zo deels onder het voertuig van de politie terecht.

De wilde nacht in Molenbeek begon met een oproep voor nachtlawaai nabij metrohalte Zwarte Vijvers. Na verschillende klachten van buurtbewoners, kwam de politie rond middernacht ter plaatse omdat verschillende jongeren teveel hinder en lawaai veroorzaakten, onder meer door de uitlaatpijpen van hun brommertjes.

Een van de jongeren probeerde er alles aan te doen om uit de handen van de agenten te blijven en vluchtte weg. Een politiepatrouille zette de achtervolging en zat de twintiger op de hielen toen die aan hoge snelheid door de omliggende straten racete. Hij reed daarbij zonder helm, nummerplaat en koplamp.

Uiteindelijk verloor de jongeman de controle over het stuur en kwam hij ten val. Omdat de politie hem van zo dichtbij volgde, kon een confrontatie niet meer vermeden worden. De bromfietser kwam deels onder het politievoertuig terecht.

Slachtoffer in het ziekenhuis

Het slachtoffer is momenteel in het ziekenhuis opgenomen voor verdere verzorging. “Er is mij verteld dat het slachtoffer buiten levensgevaar is”, zegt Catherine Moureaux, burgemeester van Molenbeek. “Ik heb nog geen details vernomen over de ernst van de verwondingen, maar het is duidelijk dat het om een zeer zwaar ongeluk gaat. Ik heb de politie een rapport gevraagd over de omstandigheden van het incident.” Moureaux benadrukte nog dat de strijd tegen nachtlawaai een prioriteit is, maar dat de verkeersveiligheid dat ook is.

Het slachtoffer was geen onbekende voor het gerecht. Hij was vrijgelaten onder voorwaarden.