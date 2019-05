Honderden dorpsgenoten houden emotionele wake voor Julie: “Voor haar was het glas altijd halfvol”

Schilde - In Schilde werd zaterdagmiddag een wake gehouden voor Julie Van Espen. Honderden mensen kwamen samen tussen 11 uur en 13 uur samen aan het Lodewijk De Vochtplein om haar te herdenken.

Honderden mensen kwamen zaterdag naar de wake voor Julie in 's-Gravenwezel. Die werd gehouden op initiatief van de gemeente Schilde. Ze konden een kaartje met een persoonlijke boodschap aan de familie in een boompje hangen, dat aan haar ouders bezorgd zal worden. Het pad op het plein was afgeboord met zonnebloemen.

Haar vriendinnen van de voetbal, oud-klasgenoten van de zus en broer van Julie, maar ook veel leeftijdsgenoten en ouders die Julie nooit persoonlijk gekend hebben, kwamen naar de wake. Er moest een tweede schrijftafeltje worden bijgezet omdat de wachtrij anders te lang werd.

Velen van hen gaan zondag ook naar de mars in Antwerpen. Julie leefde bij de meeste in herinnering als een zonnetje, een doorzetter. “Iemand voor wie het glas altijd halfvol was”, zei haar voormalige turnleerkracht.

Ter ere van Julie plaatste de gemeente Schilde een olijfboom aan het JoNaS (Jongeren Na School), waar iedereen die dat wou een boodschap in kon hangen. De boom wordt op een later tijdstip aan de ouders van Julie overhandigd. Iedereen kreeg een zonnebloempit mee om Julie te herdenken.

“Het JoNaS is op zaterdag 25 mei en op zaterdag 1 juni ook nog extra geopend voor jongeren die nood hebben aan een gesprek en/of met vragen zitten”, zo laat de gemeente Schilde weten op haar website.

Foto: Mia Uydens

Foto: Mia Uydens